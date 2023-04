Caro biglietti, domani sera la curva del Napoli rimarrà in silenzio

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

I tifosi del Napoli non hanno gradito i prezzi dei biglietti per il ritorno dei quarti di Champions League contro il Milan e per questo motivo il tifo organizzato della squadra partenopea ha diramato un comunicato di critiche ad Aurelio De Laurentiis e ha sottolineato che domani sera, in occasione della partita contro i rossoneri in campionato, rimarrà in silenzio per tutti i 90 minuti, cantando prima e dopo fuori dallo stadio. La lettera aperta: "«Meno ultras e più famiglie allo stadio». Quali famiglie? Visti i prezzi, solo quelle ricche. Oggi possiamo sentire solo la mortificazione di tanti padri che hanno sacrificato mezzo stipendio per regalare un ricordo storico ai propri figli. 90 euro per un settore popolare è stata la scelta della Società Sportiva Calcio Napoli, con in più l'ennesima presa in giro: equiparazione di prezzo tra l'anello superiore e quello inferiore, quest'ultimo, definito perfino dagli addetti ai lavori "tribuna non vedenti" per la scarsa visuale che si ha del campo da gioco.