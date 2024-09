Champions League, la lista della rosa Uefa dello Slovan Bratislava

vedi letture

Al rientro dalla sosta delle nazionali, la prima della stagione, si comincerà a fare sul serio e come sempre a metà settembre questo vuol dire che comincerà la nuova stagione di Champions League. Quest'anno il massimo torneo Europeo si articolerà con un nuovo formato a girone unico. Il Milan, come per tutte le partecipanti, giocheranno otto partite, la metà in casa e l'altra in trasferta. Questa la rosa Uefa dello Slovan Bratislava che sarà la quinta avversaria della squadra di Fonseca.

PORTIERI

Andrej Mikoláš *

Martin Trnovský

Dávid Balog *

Adam Hrdina *

Dominik Takáč

DIFENSORI

Siemen Voet

Guram Kashia

Kevin Wimmer

Kenan Bajrić

Jurij Medveděv

Lukáš Pauschek

Matúš Vojtko

Cesar Blackman

CENTROCAMPISTI

Maximilián Marko *

Vladimír Weiss

Marko Tolić

Tigran Barseghyan

Samuel Murár *

Maxim Mateáš *

Samuel Habodasz

Alen Mustafić

Róbert Mak

Artur Gajdoš

Juraj Kucka

Július Szöke

Danylo Ihnatenko

Kyriakos Savvidis

ATTACCANTI

Martin Mišovič *

Elvis Isaac

David Strelec

Nino Marcelli *

Sharani Zuberu

Idjessi Metsoko