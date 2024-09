Champions League, la rosa consegnata dal Club Brugge, avversario rossonero

Al rientro dalla sosta delle nazionali, la prima della stagione, si comincerà a fare sul serio e come sempre a metà settembre questo vuol dire che comincerà la nuova stagione di Champions League. Quest'anno il massimo torneo Europeo si articolerà con un nuovo formato a girone unico. Il Milan, come per tutte le partecipanti, giocheranno otto partite, la metà in casa e l'altra in trasferta. Questa la rosa Uefa del Club Brugge che sarà la terza avversaria della squadra di Fonseca.

PORTIERI

Tristan van den Heuvel

Simon Mignolet

Nordin Jackers

DIFENSORI

Zaid Romero

Hugo Siquet

Brandon Mechele

Bi Abdoul Kader Yameogo

Amine Et-Taibi

Siebe Wylin

CENTROCAMPISTI

Hugo Vetlesen

Raphael Onyedika

Hans Vanaken

Casper Nielsen

Ardon Jashari

Maxim De Cuyper

Alejandro Granados

ATTACCANTI

Andreas Skov Olsen

Christos Tzolis

Ferran Jutglà

Gustaf Nilsson

Michał Skóraś

Shandre Campbell

Benjamin Faraas