Che partita si aspetta contro il Milan? Pioli: "La migliore possibile. Loro hanno qualità importanti e sono forti, nonostante le assenze"

Nel giorno dell'anti vigilia di Milan-Fiorentina Stefano Pioli, l'ex di turno, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida in programma domenica sera a San Siro contro la formazione di Max Allegri. Di seguito alcuni estratti.

Che partita si aspetta?

"La migliore possibile. Chi è rimasto qua si è allenato bene. Loro hanno qualità importanti, son forti nonostante le assenze. Mi aspetto la partita di una squadra che vuole fare la partita, che abbia la consapevolezza di potercela giocare. I risultati non lo dicono, ma per me stiamo crescendo".

Che ritorno si aspetta?

"Con i ragazzi ho condiviso un percorso importante. Sarà emozionante incontrarli, ma ci penserò dopo la partita. Prima devo preparare troppe cose. Quello che succederà domenica lo vivrò, ma non è una priorità. Farò 500 partite, il giorno dopo farò 60 anni, se c'è un Dio del calcio...(ride, ndr)".