Como, Nico Paz: "Sconfitta dura perché abbiamo meritato molto di più contro una grande squadra"
Como-Milan 1-3 è stata una partita dalle varie facce: nel primo tempo i padroni di casa hanno creato molto segnando un solo gol, mentre nella ripresa si sono un po' disuniti permettendo al Milan, molto cinico, di uscire fuori e ammazzare la partita con i lampi di Rabiot. Una scontitta che i lariani non sono ancora riuscii a mandare giù, come dimostrano le parole di ieri di Fabregas e quelle di questa sera di Nico Paz, che scrive su Instagram: "Sconfitta dura perché abbiamo meritato molto di più contro una grande squadra, ma sappiamo che siamo sulla strada giusta.
Forza Como!".
Fabregas: "Normalmente dopo la partita parlo con i ragazzi, oggi no. Cosa dici dopo che fai una partita così e che perdi 1-3?"
Ora Fabregas è "da Serie A?". Cesc risponde nervoso: “No, 1-3. Risultato 1-3. Risultatismo, che piace tanto qua”
L’abbraccio a Van Basten e a Pietro. A Como doppietta di Rabiot e tripletta di Maignan. Il VAR è un disastro solo in Italia. Con i giovani ci vogliono lealtà, coraggio e fortunadi Luca Serafini
Franco OrdineAllegri sembra chiudere il mercato. Milan: è una responsabilità gravissima. Se restate senza Champions è peggio
Carlo PellegattiL’importanza di chiamarsi Max. Ambizione arrivare quarti? Hanno sbagliato Club! Fullkrug forte come Thor, figlio di Odino
Antonio VitielloIl messaggio di Allegri al gruppo. Peccato non rinforzare questo Milan. Arbitri e calendario: sempre peggio
