Como, Nico Paz: "Sconfitta dura perché abbiamo meritato molto di più contro una grande squadra"

vedi letture

Como-Milan 1-3 è stata una partita dalle varie facce: nel primo tempo i padroni di casa hanno creato molto segnando un solo gol, mentre nella ripresa si sono un po' disuniti permettendo al Milan, molto cinico, di uscire fuori e ammazzare la partita con i lampi di Rabiot. Una scontitta che i lariani non sono ancora riuscii a mandare giù, come dimostrano le parole di ieri di Fabregas e quelle di questa sera di Nico Paz, che scrive su Instagram: "Sconfitta dura perché abbiamo meritato molto di più contro una grande squadra, ma sappiamo che siamo sulla strada giusta.

Forza Como!".