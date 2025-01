Da possibile vice di Maignan a vice di Meret: Scuffett sarà un nuovo giocatore del Napoli

Conferme arrivano da Tuttomercatoweb: Elia Caprile è vicino al trasferimento al Cagliari, mentre Simone Scuffet al Napoli. I due club stanno per definire lo scambio di prestiti tra i portieri. Caprile, ex Bari ed Empoli, cerca spazio come vice-Meret, mentre Scuffet, attualmente in alternanza con Sherri, approderà in azzurro. Lunedì potrebbe essere il giorno della chiusura dell’affare. Scuffet si trasferirà in prestito, così come Caprile, ma la società rossoblù avrà anche la possibilità di riscattare l'estremo difensore classe 2000. Il diritto di riscatto sarà fissato intorno agli 8 milioni di euro.