Domani Roma-Stoccarda, Gasperini ammette: "La partita con il Milan ruba tutti i pensieri"
MilanNews.it
Alla vigilia della gara di Europa League contro lo Stoccarda in programma domani, Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma che domenica affronterà il Milan in campionato, ha dichiarato a Sky: "Indubbiamente la partita con il Milan di domenica è quella che ruba tutti i pensieri viste anche le ultime vittorie fatte in campionato e la posizione che abbiamo. Contemporaneamente abbiamo anche questa partita con lo Stoccarda che è un’ottima squadra dove ci giochiamo la possibilità di andare direttamente agli ottavi. È un’opportunità per vedere anche i più giovani e la loro crescita".
DOVE VEDERE ROMA-MILAN
Data: domenica 25 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
