Domani Roma-Stoccarda, Gasperini ammette: "La partita con il Milan ruba tutti i pensieri"

Domani Roma-Stoccarda, Gasperini ammette: "La partita con il Milan ruba tutti i pensieri"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:30L'Avversario
di Enrico Ferrazzi

Alla vigilia della gara di Europa League contro lo Stoccarda in programma domani, Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma che domenica affronterà il Milan in campionato, ha dichiarato a Sky: "Indubbiamente la partita con il Milan di domenica è quella che ruba tutti i pensieri viste anche le ultime vittorie fatte in campionato e la posizione che abbiamo. Contemporaneamente abbiamo anche questa partita con lo Stoccarda che è un’ottima squadra dove ci giochiamo la possibilità di andare direttamente agli ottavi. È un’opportunità per vedere anche i più giovani e la loro crescita".

DOVE VEDERE ROMA-MILAN
Data: domenica 25 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it