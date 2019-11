Dybala, il Milan è la sua vittima preferita: settima rete in Serie A

Come riporta Opta su Twitter, Paulo Dybala ha realizzato 7 reti contro il Milan in SerieA: contro nessuna squadra ha fatto meglio. Sei di questi gol sono arrivati in altrettante sfide casalinghe contro i rossoneri (una per gara).

