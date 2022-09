Empoli, alle 10:30 partitella contro la Primavera in vista del Milan

MilanNews.it

Come riportato dal sito ufficiale dell'Empoli, si chiuderà con una partita di allenamento contro la Primavera la settimana degli azzurri: dopo la seduta di ieri pomeriggio, la formazione di mister Zanetti tornerà in campo oggi alle 10.30 al Sussidiario per un test contro gli azzurrini di mister Buscè.

La ripresa in vista della sfida contro il Milan è prevista per lunedì pomeriggio, sempre al Sussidiario.