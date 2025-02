Empoli, De Sciglio: "Finché siamo rimasti in undici il Milan non aveva creato praticamente nulla"

Mattia De Sciglio, difensore dell’Empoli ed ex rossonero, ha parlato a DAZN al termine della sfida del Castellani. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla partita e la prestazione:

“Siamo molto amareggiati perché dal punto di vista della prestazione e dell’impegno non ci possiamo recriminare nulla. Finché siamo rimasti in undici il Milan non aveva creato praticamente nulla, abbiamo fatto una partita di grandissima intensità e li abbiamo messi in difficoltà, soprattutto nel primo tempo con l’occasione clamorosa di Colombo. Cosa posso dire? Purtroppo c’è stato l’episodio, sono leggerezze che una squadra come la nostra che ha bisogno di punti non può permettersi. È chiaro che poi in parità numerica queste squadre hanno giocatori che ti possono tirare fuori la giocata come è successo”.

Ti fa ancora effetto giocare contro il Milan? “Quello sempre. Sono 16 della mia carriera, dal Settore Giovanile alla Prima Squadra. È sempre un’emozione giocarci contro. Ritrovo qualcuno? In realtà no, solo qualcuno dello staff (sorride, ndr)”.