Eurorivali, due derby in 5 giorni per lo Slavia Praga. Si parte oggi alle 18

Il prossimo avversario in Europa League del Milan sarà lo Slavia Praga. La formazione ceca ha vinto il proprio girone della competizione europea mettendosi dietro la Roma di Mourinho, finalista l'anno passato. Ora la squadra di Trpišovský sarà rivale dei rossoneri con la gara di andata in programma a San Siro il prossimo 7 marzo (ore 21) e il ritorno esattamente una settimana dopo all'Eden Arena di Praga, il 14 marzo (ore 18.45). Prima del doppio impegno, però, lo Slavia avrà due partite durissime nello spazio di cinque giorni.

Lo Slavia Praga infatti giocherà due derby contro lo Sparta in cinque giorni. Il primo è in programma questo pomeriggio alle 18, all'Eden Arena. Si tratta dei quarti di finale di Coppa di Repubblica Ceca. Poi domenica 3 marzo, sempre alle ore 18, si replica, questa volta per il campionato in cui lo Sparta gode di un vantaggio di quattro punti proprio sullo Slavia. Due sfide che toglieranno energie ai biancorossi, considerando anche che il Milan il suo impegno in campionato con la Lazio lo avrà due giorni prima, venerdì 1° marzo.