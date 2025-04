Fiorentina, il dirigente Ferrari: "Questa è una partita difficilissima"

Tutto pronto a San Siro per Milan-Fiorentina, gara che chiude il programma del sabato di Serie A Enilive e valida per il 31° turno del campionato. Una partita importante per i rossoneri se vogliono quantomeno riaprire il discorso Europa League, con il quarto posto della Champions League che invece è molto lontano al momento. Nel pre partita, ai microfoni di Sky Sport 24, è intervenuto il dirigente viola Alessandro Ferrari. Le sue dichiarazioni.

Come giudica la stagione fin qui?

"Siamo ancora lì e potevamo fare ancora addirittura meglio. Questa è una partita difficilissima. I conti si faranno alla fine"

La Champions è un obiettivo?

"La Champions sta lassù. Oggi come oggi non dobbiamo metterci limiti e siamo nelle nostre mani. Possiamo andare avanti se riusciamo a dare continuità. Se arrivasse festeggeremo"

Su Gosens:

"Ha avuto un fastidio a un vecchio problema: sa come affrontarlo. Stiamo cercando di rimetterlo in pista il più in fretta possibile. Lui è molto attento"

La Fiorentina riuscirà a mantenere i migliori, specialmente Kean?

"Su Kean, il presidente è stato chiaro: ragazzo serio che ci sta dando tanto e cercheremo di trovare una soluzione. Queste cose non dipenderanno solo da noi"