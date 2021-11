Fiorentina, Italiano: "Finalmente abbiamo battuto una grande. Ibra ti castiga sempre quando ha l'occasione"

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, dopo la vittoria di sabato con il Milan al Franchi, è intervenuto a Radio Rai all'interno della trasmissione Radio Anch'io Sport. Queste le sue parole: "La serata di sabato è stata bellissima, finalmente abbiamo ottenuto punti importanti in casa conro una grande che non aveva mai perso. Lo stadio era gremito e in festa, è stato bellissimo. Contro Inter e Napoli non eravamo riusciti a portare a casa punti nonostante le ottime prestazioni, meno male siamo riusciti a battere il Milan. Dopo il 3-0 la partita in teoria dovresti riuscire a portarla a casa, ma il Milan ha un giocatore come Ibrahimovic che ti castiga sempre quando ha l'occasione. Poi abbiamo fatto il quarto gol, avessimo pareggiato mi sarei arrabbiato tantissimo".