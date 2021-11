Fiorentina, oggi verrà valutato il problema al polpaccio di Nastasic: poche chance di recupero per il Milan

In casa Fiorentina, prossima avversaria del Milan in campionato, verranno valutate nella giornata di oggi le condizioni di Matija Nastasic, che nei giorni scorsi ha accusato un problema al polpaccio mentre si stava allenando con la nazionale serba. Il giocatore, che è rientrato ieri sera a Firenze, verrà visitato dallo staff medico viola per capire l'entità del suo infortunio, ma nn sembrano esserci molte chance di vederlo in campo sabato sera contro i rossoneri. Lo riferisce il Corriere Fiorentino che ricorda che contro il Diavolo non ci saranno Milenkovic e Quarta, entrambi squalificati.