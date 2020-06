Secondo gazzetta.it, Gonzalo Higuain si sarebbe fermato durante l'allenamento odierno della Juventus: nelle prossime ore si sottoporrà ad alcuni esami medici per capire l'entità del suo infortunio muscolare, ma si teme uno stiramento per l'attaccante argentino che quindi è in dubbio per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan.