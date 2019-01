Genoa, il racconto dell'allenamento odierno tra forza dinamica e tattica

Il sito ufficiale del Genoa racconta la seduta di allenamento odierna dei rossoblù, prossimi avversari del Milan in campionato: "Una giornata uggiosa scaldata dai lavori fatti assimilare al ‘Signorini’ dallo staff tecnico, dopo la colazione di gruppo nella club house di Villa Rostan. Quando il conto alla rovescia segnala meno quattro alla partita con il Milan, a Pegli stanno entrando nel vivo le operazioni. Nell’unica sessione odierna Criscito e compagni hanno dato smalto alle condizioni atletiche, tramite circuiti specifici ed esercitazioni di forza dinamica. A seguire mister Prandelli ha virato su un’impronta tattica attraverso una serie di addestramenti mirati. Rispetto alla giornata di ieri non si è allenato il difensore Spolli, al centro di interesse in chiave mercato. Venerdì è in programma un’altra a sessione a porte chiuse".