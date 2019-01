Genoa, Omeonga ha salutato tutti a Pegli: per lui pronta una nuova avventura in Scozia

Secondo quanto riferisce il sito ufficiale del Genoa, prossimo avversario del Milan in campionato, dopo quella di Nicolas Spolli, con il trasferimento del difensore argentino al Crotone, si va verso la partenza di un altro elemento della rosa rossoblù: il centrocampista Stephane Omeonga, nazionale Under 21 belga, ha salutato infatti questa mattina dirigenti, tecnici e compagni prima della seduta al Centro Signorini, svuotando l’armadietto degli spogliatoi dagli effetti personali. Per lui è pronta una nuova avventura professionale in Scozia, se non si manifesteranno intoppi nella chiusura dell’operazione. E’ il secondo elemento che lascia l’organico, numericamente piuttosto elevato nel girone di andata.