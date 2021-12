Genoa, Shevchenko a DAZN: "Milan squadra fortissima, oggi erano molto concentrati"

Andriy Shevchenko ha parlato a DAZN al termine di Genoa-Milan:

Sulla partita: “La squadra ha cercato di fare la partita. Quando ti fanno subito gol cambiano un po’ i piani della partita. La squadra ha cercato di ritornare in partita, però purtroppo il Milan oggi è stato all’altezza”.

Sul gol che manca: “Giustamente oggi abbiamo cercato di andare in gol. Do anche merito al Milan, è una squadra fortissima che lotta per lo scudetto e veniva da due sconfitte. Oggi erano molto più concentrati”.

Ancora sulla partita: “Qualcosa siamo riusciti a fare oggi. È mancato il gol però ci sono state azioni costruite con idee. Con il lavoro e la volontà si arriva. La società sta lavorando per il mercato, io sono concentrato sulle partite che arrivano. Domenica abbiamo la Juve, è una serie di partite difficili per noi. Abbiamo tanti giocatori fuori per infortunio, è difficile. Ma siamo sulla strada giusta, bisogna lottare fino alla fine. Stringiamo i denti e andiamo avanti”.

Ritrovare Maldini, Dida, il Milan: “Una bellissima emozione. Auguro al Milan di fare molto bene. In Champions League la prossima settimana faccio il tifo per loro”.