Giampaolo polemizza: "Ci sono tre partite: la nostra, quella del Milan e quella dell'arbitro. Giudicatele voi"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Sampdoria-Milan 1-2, Marco Giampaolo ha polemizzato sul metro di giudizio adottato dall'arbitro: "È come il rigore assegnato al Milan. Ora se si muove una foglia in area è rigore. È giusta l'ammonizione a Leris nel finale? Se non metti le mani come cazzo la proteggi la palla. Ci sono tre partite: la nostra, quella del Milan e quella dell'arbitro. Giudicatele voi.