Hellas Verona, oggi la conferenza di Zanetti per la sfida col Milan

Hellas Verona FC informa che oggi, venerdì 14 febbraio, alle ore 11, nella sede del Club gialloblù in via Olanda 11 a Verona, è in programma la conferenza stampa prepartita di mister Paolo Zanetti alla vigilia del match di sabato 15 febbraio (ore 20.45) contro il Milan, in programma allo stadio 'Meazza' e valido per la 25a giornata di Serie A Enilive 2024/25.