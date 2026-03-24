Il Napoli, come il Milan, conta 13 giocatori convocati in nazionale
La prossima partita del Milan, al rientro della sosta, promette di essere una di quelle partite-bivio per la stagione: in uno stadio "Diego Armando Maradona" che già oggi si annuncia infuocato, i rossoneri sfideranno il Napoli di Antonio Conte che, da qualche giornata, sembra aver ritrovato la forma migliore, anche grazie ai calciatori rientrati dai vari infortuni. Una gara che non metterà solamente in palio il secondo posto momentaneo e punti importanti per avvicinarsi alla Champions League, ma anche la possibilità di mettere pressione all'Inter e aspettare eventuali passi falsi nerazzurri.
Anche il Napoli deve fare a meno di diversi calciatori in questa sosta per le nazionali: la particolarità è che Conte, come Allegri, non avrà a disposizione in questi giorni 13 calciatori. Di seguito la lista completa, comunicata sui canali ufficiali del club azzurro, con i relativi impegni:
Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano: Italia-Irlanda del Nord (26 marzo), eventuale finale (31 marzo) - Play off Mondiali
Elmas: Danimarca-Macedonia (26 marzo), eventuale finale (31 marzo) - Play off Mondiali
De Bruyne, Lukaku: Usa-Belgio (28 marzo), Messico-Belgio (1 aprile) - Amichevoli
Gilmour, McTominay: Scozia-Giappone (28 marzo), Scozia-Costa d'Avorio (31 marzo) - Amichevoli
Lobotka: Slovacchia-Kosovo (26 marzo), eventuale finale (31 marzo) - Play off Mondiali
Hojlund: Danimarca-Macedonia (26 marzo), eventuale finale (31 marzo) - Play off Mondiali
Milinkovic-Savic: Spagna-Serbia (27 marzo), Serbia-Arabia Saudita (31 marzo) - Amichevoli
Olivera: Inghilterra-Uruguay (27 marzo), Algeria-Uruguay (31 marzo) - Amichevoli
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