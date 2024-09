Il Napoli si libera di Osimhen: il nigeriano sbarcato a Istanbul nella notte

E' già "Osimhen-mania" in Turchia. Il nigeriano è arrivato nella notte a Istanbul per concretizzare il trasferimento al Galatasaray e i tifosi del club turco sono in delirio: in migliaia si sono presentati all'esterno dell'aeroporto di Istanbul in attesa del calciatore partito da Napoli. Clima di grande entusiasmo.

Il Galatasaray pagherà interamente lo stipendio del nigeriano fino a fine stagione, con gli azzurri che si sono riservati un’opzione di rinnovo automatica fino al 2027 in caso non dovessero vendere il giocatore entro giugno 2025. L'intesa sulla base dello stesso stipendio e con una clausola rescissoria che diventerà da 80 milioni di euro. Attraverso i propri canali ufficiali, il Galatasaray ha confermato ufficialmente la trattativa con il Napoli per Osimhen: "Sono iniziate le trattative ufficiali per il trasferimento temporaneo del calciatore professionista Victor James Osimhen con il giocatore e il suo club SSCN Napoli SPA. Annunciato con rispetto al pubblico". Poco dopo, il club ha reso noto anche l'atterraggio dell'aereo con cui il nigeriano sta raggiungendo la capitale turca, sarà trasmesso in diretta su Youtube, sul canale ufficiale del Galatasaray.