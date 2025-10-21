Il Pisa perde un difensore in vista del Milan: il comunicato ufficiale

Oggi alle 17:40L'Avversario
di Francesco Finulli

Il Pisa dovrà fare a meno del suo difensore Matheu Lusuardi che, dopo gli esami svolti oggi, ha accusato una lesione di alto grado al collaterale mediale: uno stop che lo costringerà a un percorso di recupero non indifferente e che lo terrà ovviamente fuori dalla gara di venerdì sera contro il Milan a San Siro, ore 20.45, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A Enilive.

Il comunicato del Pisa sul suo giocatore: "Il Pisa Sporting Club informa che gli accertamenti strumentali effettuati sul calciatore Matheus Lusardi hanno evidenziato una lesione di alto grado al collaterale mediale, conseguenza di un serio trauma distorsivo al ginocchio destro. Per il difensore, infortunatosi in un contrasto durante il penultimo allenamento della scorsa settimana, è già stato impostato il percorso di recupero".