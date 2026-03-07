Inter, Chivu: "Dobbiamo solo imparare da Allegri, sono l'ultimo che si permetterà di parlare di Max"

Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter. Queste le sue parole su Max Allegri:

Che pensi di Allegri?

"Sono l'ultimo che si permetterà di parlare di Max. Uno che ha vinto sei campionati, che di trofei ne ha vinti. Noi tutti abbiamo solo da imparare da lui. Ci siamo sentiti, ultimamente un po' meno. Ci sentivamo a Parma, era venuto anche a vedere un mio allenamento. Mi fa piacere avere a che fare con gente che di calcio ne capisce. Possiamo solo imparare da lui, quando vinci vuol dire che hai tanto da trasmettere agli altri".