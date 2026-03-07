Chivu: "Dumfries sta meglio ma si vede che gli manca ritmo. Calhanoglu domani a disposizione. Thuram oggi con la febbre"

Durante la sua conferenza stampa alla vigilia del derby di Milano, Cristian Chivu ha fatto il punto sulle condizioni dei suoi giocatori:

Come sta Dumfries?

"Dumfries sta meglio. Finora ha fatto 10 minuti col Bodo, poi mezzoretta col Como. Si vede che gli manca ritmo, ma sta migliorando tutti i giorni. Si mette a disposizione del gruppo, sta cercando di recuperare il prima possibile la condizione fisica e mentale nel ritrovare le dinamiche di gioco. Ha bisogno di minuti ancora, sono contento di averlo a disposizione perché uno come lui serve".

Come sta la squadra?

"Stanno abbastanza bene. Dopo Como si sono allenati bene. Oggi abbiamo avuto qualche problema con Marcus (Thuram, ndr) che ha avuto un po' di febbre e non è uscito con noi. Speriamo domani sia al 100%. Calha dà segni di miglioramento nel ritmo partita. L'ora che ha fatto a Como gli è servita, domani sarà a disposizione".