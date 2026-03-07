Fischi a Bastoni, Chivu: "Cose che non possiamo controllare, conseguenza di quanto accaduto"
Dopo la simulazione, e conseguente esultanza per l'espulsione di Kalulu, contro la Juventus per Bastoni non è stato un periodo facile visti i tanti fischi arrivati sui campi di Serie A dopo l'episodio di San Siro. Cristian Chivu, nel suo intervento in conferenza stampa alla vigilia del derby, ne parla così:
Come sta vivendo Bastoni questo momento?
"Sono cose che lui e noi non possiamo controllare. È la conseguenza di quello che è accaduto. Durerà un po'? Credo di sì. Ci dispiace, il calcio deve rimanere un gioco. È una persona matura e forte, sa quanto i compagni contano su di lui e quanto tutti noi abbiamo bisogno di lui. Per quanto mi riguarda le sue prestazioni sono state, nonostante i fischi, di ottimo livello".
