Inter, Inzaghi non trova pace: "Il tanto bistrattato Asllani ha subito un fallo clamoroso da Morata. E così si è riaperta la finale"

Durante la conferenza stampa post Venezia-Inter, con i nerazzurri che hanno vinto grazie al gol di Darmian, Simone Inzaghi torna su Asllani e sul presunto fallo subito dal centrocampista in finale di Supercoppa contro il Milan, poi vinta dai rossoneri in rimonta per 3-2. Le sue dichiarazioni:

Quanto era importante vincere oggi?

"Avrebbe fatto più notizia il pareggio dell'Inter oggi nonostante anche le altre abbiano frenato, ma mi fa piacere perché vuol dire che siamo cresciuti tanto. Quando non vinciamo vengono fuori notizie come litigi, niente di tutto questo. (In Supercoppa, ndr) Prendi il gol del 2-1 in quel modo, con il tanto bistrattato Asllani che ha subito un fallo clamoroso da Morata. E così si è riaperta la finale. Si è parlato solo di lui, ma aveva subito un fallo chiaro. Anche oggi ha fatto bene".