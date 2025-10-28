Juric: “L’Atalanta è stata il triplo del Milan oggi, non c’è stata partita. Abbiamo dominato in lungo e in largo"

Ivan Juric è stato intervistato da DAZN al termine di Atalanta-Milan 1-1. Queste le sue parole:

L’Atalanta ha bisogno di intensità. Stasera le è piaciuta questa Atalanta così viva?

“L’Atalanta è stata il triplo del Milan oggi, non c’è stata partita. Abbiamo dominato in lungo e in largo, hanno fatto un tiro e un gol, poi c’è stata solo Atalanta tolti dieci minuti nel secondo tempo. Secondo me l’unica squadra che meritava oggi di vincere eravamo noi perché abbiamo dominato su tutto. Peccato, la squadra meritava più punti ma ci arriveremo”.

Le fasi della partita:

"Abbiamo fatto benissimo in tutte e due le fasi. Sapevamo che le squadre di Allegri si abbassano, abbiamo creato comunque varie occasioni per fare gol. C’è un grande dispiacere che non stiamo facendo più punti perché ce li meritiamo. Ma sono convinto che ci sbloccheremo e faremo molto bene”.

Su Lookman:

“Abbiamo forzato tutte queste partite per fargli trovare la condizione, è un ragazzo particolare ma sul campo è uno spettacolo. È un vincente, ha una carica pazzesca con i ragazzi. Oggi ha fatto una grande partita e un grande gol”.

Quanta fiducia le da questa serata?

“Spero tanta. Abbiamo recuperato tutti i giocatori, cominciamo ad essere molto competitivi. Abbiamo fatto partite stradominate ma non siamo riusciti a vincere, speriamo di diventare più cinici”.