Juve, Kalulu: "Tomori? In Italia piace tanto il calciomercato... Io guardo solo ai contratti firmati"

Pierre Kalulu ha parlato a DAZN al termine di Juventus-Milan.

Quanto è più semplice quando hai attaccanti e centrocampisti che vanno ad aggredire indirizzando il gioco?

“Con la loro pressione lasciano meno tempo agli altri per respirare, e per noi è più facile anticipare: non ho bisogno di pensare tantissimo alla profondità se il passaggio è sporco e posso aggredire così”.

L’atteggiamento della Juve oggi:

“Ad essere onesto noi personalmente da tempo che lavoriamo su questo. Poi alla fine giocavamo sempre bene, con lo stesso atteggiamento. Da difensore quando vinci 2-0 gli ultimi minuti sono più tranquilli di quando hai solo un gol di vantaggio. Oggi ha aiutato tanto”.

Com’è il passaggio dal Milan alla Juve? Lo consigli a Tomori?

“Sono quattro anni che sono in Italia, ogni anno c’è tanto rumore sul mercato, in questo paese piace tanto. Io guardo solo quando i contratti sono firmati. Per quanto riguarda questo passaggio io parlo personalmente e per me è andato bene”.