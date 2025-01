Juventus, arrivati Costa e Muani. Vlahovic verso il recupero: oggi squadra torna in campo

vedi letture

La Juventus sarà la prossima avversaria del Milan: la partita, cruciale per la rincorsa ai posti Champions League specialmente adesso che i rossoneri hanno ridotto il distacco in classifica a sole tre lunghezze, si giocherà sabato 18 alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino. Ieri i bianconeri, reduci dal pareggio di martedì in casa dell'Atalanta, non si sono allenati. Eppure alla Continassa si è visto lavorare Dusan Vlahovic che sta migliorando e potrebbe recuperare in vista del big match.

In attesa di capire se potrà riavere il serbo a disposizione, Thiago Motta ha abbracciato Randal Kolo Muani in serata: l'arrivo, originariamente fissato per ieri mattina, è slittato di qualche ora. Il francese, in arrivo in prestito secco dal Psg, svolgerà oggi le visite mediche: potrebbe rientrare tra i convocati. Sempre ieri, invece, la Juve ha accolto Alberto Costa, terzino classe 2003 in arrivo dal Vitoria Guimaraes. Oggi la Juve tornerà ad allenarsi al gran completo.