Juventus, Chiesa e Bernardeschi non convocati per la sfida contro il Malmo in Champions League

Federico Chiesa e Federico Bernardeschi non sono stati convocati da Max Allegri per la sfida in Champions League tra Malmo e Juventus. Per il numero 22, alla seconda gara consecutiva saltata dopo quella di Napoli, si tratta di uno stop precauzionale dopo il fastidio muscolare accusato in Nazionale, mentre il numero 20 ha manifestato un fastidio al ginocchio in queste ore e lo staff medico non ha voluto rischiare, proprio come fatto con il compagno: per entrambi l'obiettivo diventa il rientro in campo con il Milan.