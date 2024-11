Juventus, Di Gregorio: "Scudetto? Pensiamo step by step"

(ANSA) - TORINO, 18 NOV - "Non parliamo di scudetto, ma pensiamo solo a una partita per volta: dobbiamo crescere step by step e continuare a migliorare quotidianamente": il portiere della Juventus, Michele Di Gregorio, non si sbilancia sugli obiettivi stagionali. "Ora - aggiunge dal Punto Luce delle Vallette, struttura che ospita attività gratuite in collaborazione con Save The Children - ci aspetta una bella settimana piena con anche la Champions, ma siamo concentrati solo sul Milan. Arriviamo in un buon momento: la squadra ha capito atteggiamento, spirito e unione, è un periodo positivo per noi".

Quanto all'incontro con i ragazzi del quartiere torinese delle Vallette, il portiere bianconero ha spiegato di avere detto loro "di inseguire i sogni, io sono riuscito il mio che era quello di diventare calciatore e adesso ho quello della Nazionale: è un orgoglio rappresentare il proprio Paese, lavoro in questa direzione". (ANSA).