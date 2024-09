Juventus, il giovane Anghelè e il particolare paragone del suo agente: "Dicono sia simile a Van Basten"

Giovanni Bia, agente tra gli altri anche di Lorenzo Anghelè, giovane attaccante della Juventus Next Gen che ha fatto il suo esordio in prima squadra nella sfida di Serie A contro l'Hellas Verona, nella sua intervista a TMW ha parlato del suo assistito:

"È un talento. In tanti lo paragonano a Van Basten, per le caratteristiche e l'eleganza. La Juventus ci punta tantissimo per il futuro e ha grande prospettive. C'erano richieste dall'estero, con i club che hanno messo sul piatto anche tanti soldi, ma sono state tutte rifiutate e questo fa capire tanto".