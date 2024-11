Juventus, nuovo allenamento domani pomeriggio: tornano i primi Nazionali

Il prossimo avversario del Milan, a San Siro il prossimo sabato 23 novembre alle ore 18, sarà la Juventus: una gara già importantissima per i rossoneri che devono cercare di accorciare le distanze con i bianconeri e in generale non perdere troppo contatto con la testa della classifica. Domani la squadra di Thiago Mottab scenderà in campo al Training Center per un allenamento pomeridiano. Di seguito, invece, il report di oggi.

"La Juventus, dopo qualche giorno di pausa concesso da Mister Thiago Motta, è tornata a lavorare al Training Center mettendo nel mirino il prossimo impegno di campionato che arriverà dopo la terza e ultima sosta per le Nazionali.

Sabato 23 novembre, alle ore 18:00, i bianconeri affronteranno a San Siro il Milan e il match sarà valido per la tredicesima giornata di Serie A. Quello contro i rossoneri sarà il primo di tre impegni ravvicinati – e per di più tutti in trasferta – che vedranno la Juventus protagonista sabato 23, appunto, poi mercoledì 27 in UCL contro l'Aston Villa e, successivamente, l'1 dicembre contro il Lecce.

Venendo all'allenamento odierno: ancora senza i Nazionali, la squadra è scesa in campo questo pomeriggio focalizzando l'attenzione – dopo un'iniziale fase di riscaldamento - su lavoro tecnico e atletico".