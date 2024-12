La versione di Gasperini: "Per me CDK è andato in cielo e ha fatto un gran gol, ha saltato prima, sopra Theo"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, si è così espresso nel post Atalanta-Milan: "Nove vittorie di fila, una grande striscia. È difficile riuscirsi in Serie A, perché ogni partita ha degli equilibri difficili da superare. Stasera ci siamo riusciti in modo assolutamente meritato, contro una squadra forte e con giocatori che ti possono mettere in difficoltà in qualsiasi momento. Nei numeri siamo stati superiori, non ci siamo mai accontentati, mai abbiamo cercato di perdere tempo, pensando che il pari ci soddisfacesse. Non è una partita che può essere sporcata: l'Atalanta ha meritato di vincere".

"Ognuno ha la sua visione. Per me CDK è andato in cielo e ha fatto un gran gol, ha saltato prima, sopra. Questi sono dei gol troppo belli. Dalla tribuna ero anche più tranquillo. Magari qualche fallo laterale, ma non ricordo episodi. Secondo me l'Atalanta ha vinto meritatamente".