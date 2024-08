Lazio, Isaksen: "Non è mai facile contro il Milan. Noi bene nella ripresa"

Gustav Isaksen, attaccante della Lazio, ha rilasciato un'intervista a DAZN dopo il pareggio conquistato all'Olimpico contro il Milan:

Come giudichi la partita?

"Questa dev'essere la nostra caratteristica anche se non è mai facile contro il Milan. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, nel primo tempo non abbiamo fatto abbastanza ma sono contento per la ripresa".

Stai entrando sempre bene, quel posto a destra sta diventando tuo?

"Non devo sempre passare il pallone ma devo fare anche più gol. Così forse posso avere più spazio da titolare. Questo è quello che voglio, penso che oggi ho fatto bene. Quando scendo in campo voglio fare la differenza ed è così che voglio giocare".

Baroni ti chiede qualcosa di diverso rispetto a Sarri?

"Si, sono due allenatori diversi. Sarri mi chiedeva un po' di più in fase difensiva, Baroni invece mi ha detto di avere la testa libera quando gioco e quando ho la possibilità di fare uno contro uno. Sono molto contento, voglio giocare così e fare la differenza in fase offensiva. Baroni mi piace".