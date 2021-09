Lazio, Sarri pensa al debutto di Toma Basic contro il Milan

Alla corte di Maurizio Sarri, dopo una lunga attesa, si è aggiunto anche Toma Basic. Il croato si sta allenando a Formello e sta assimilando pian piano gli schemi del mister. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Sarri vorrebbe utilizzarlo da mezz’ala sinistra che può spostarsi anche a destra se necessario. Contro lo Spezia non ha esordito, nonostante avesse giocato in Francia e quindi aveva già i minuti nelle gambe. Il tecnico dei biancocelesti ha deciso di risparmiarlo ancora e dargli tempo, forse la prossima gara contro il Milan a San Siro potrà essere la sua occasione.