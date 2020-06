Lecce, il racconto dell'allenamento odierno. Da domani squadra in ritiro

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Lecce, avversario lunedì del Milan in campionato, ha sostenuto oggi una seduta con esercitazioni tecnico tattiche per continuare a preparare la gara contro i rossoneri. Assente Dell'Orco, hanno lavorato in differenziato Deiola, Farias e Barak. Domani, al termine dell'allenamento pomeridiano, la squadra andrà in ritiro presso l’Acaya Golf Resort & SPA fino al giorno della partita contro il Milan.