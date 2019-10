Lecce, Liverani: "Milan squadra di livello, ha giovani di qualità"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, avversario dei rossoneri questa sera a San Siro, ha parlato proprio del nuovo Milan di Pioli: "Non possiamo sapere quale sarà l’idea del Milan con il nuovo allenatore, probabilmente cambierà lo spirito e i rossoneri avranno voglia di partire forte. Dovremo essere bravi. Esonero di Giampaolo? Da fuori non è facile analizzare le cose. Progetto però è una parola troppo abusata. Non c’è pazienza. Conta il risultato. Si parte a luglio con un’idea e poi alle prime difficoltà ci si fa prendere dai dubbi. Nel calcio non c’è tanto tempo, bisogna riuscire a far coincidere risultati e pazienza per costruire qualcosa. Il Milan è una buona squadra. L’anno scorso è arrivato in Europa League. S’è rinforzato con giovani di grande qualità. Se la mettiamo a confronto con Juve, Inter e Napoli al momento non è il caso. Ma è una squadra di livello".