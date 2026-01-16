Lecce, prosegue la preparazione al centro sportivo di Novara: ecco perché

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:40L'Avversario
di Francesco Finulli

Dopo aver giocato il recupero della 16esima giornata a San Siro contro l'Inter nella serata di mercoledì, il Lecce ha deciso di rimanere nei pressi di Milano nell'attesa del secondo impegno nel giro di pochi giorni alla Scala del Calcio: la formazione di Di Francesco, sconfitta 1-0 dai nerazzurri, domenica sera alle 20.45 sfiderà il Milan in occasione del 21° turno del campionato di Serie A Enilive. I pugliesi si stanno allenando in questi giorni a Novarello, in Piermonte: tutti a disposizione tranne Francesco Camarda infortunato e gli squalificati Gaspar e Veiga.

Il report dell'allenamento del Lecce a due giorni dalla sfida contro il Milan: "Giallorossi impegnati questo pomeriggio in una seduta di allenamento al Novarello Sporting Center in vista della gara con il Milan, in programma domenica sera alle ore 20:45.Tutti i giocatori presenti in ritiro si sono allenati regolarmente, ad eccezione di Camarda che ha svolto terapie. I giallorossi svolgeranno la seduta di rifinitura domani mattina a Novarello prima del trasferimento a Milano".