Lecce, Veiga squalificato per un turno: non ci sarà domenica contro il Milan

E' uscito il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo dopo i recuperi della 16^ giornata di Serie A: due giocatori squalificati per un turno (erano entrambi diffidati e sono stati ammoniti), vale a dire Unai Nunez dell'Hellas Verona e Danilo Veiga del Lecce. Quest'ultimo sarà quindi costretto a saltare il prossimo impegno della squadra pugliese contro il Milan (domenica alle 20.45 a San Siro). Non sarà in panchina nemmeno Stefano Romano, match analyst del Lecce, fermato per una giornata "per avere, al 28° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale".

Si riporta di seguito il programma della 21esima giornata di Serie A:

16/01/2026 Venerdì 20.45 Pisa-Atalanta DAZN/SKY

17/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Inter DAZN

17/01/2026 Sabato 18.00 Napoli-Sassuolo DAZN

17/01/2026 Sabato 20.45 Cagliari-Juventus DAZN/SKY

18/01/2026 Domenica 12.30 Parma-Genoa DAZN

18/01/2026 Domenica 15.00 Bologna-Fiorentina DAZN

18/01/2026 Domenica 18.00 Torino-Roma DAZN/SKY

18/01/2026 Domenica 20.45 Milan-Lecce DAZN

19/01/2026 Lunedì 18.30 Cremonese-Verona DAZN

19/01/2026 Lunedì 20.45 Lazio-Como DAZN