Lecce, Veiga squalificato per un turno: non ci sarà domenica contro il Milan
E' uscito il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo dopo i recuperi della 16^ giornata di Serie A: due giocatori squalificati per un turno (erano entrambi diffidati e sono stati ammoniti), vale a dire Unai Nunez dell'Hellas Verona e Danilo Veiga del Lecce. Quest'ultimo sarà quindi costretto a saltare il prossimo impegno della squadra pugliese contro il Milan (domenica alle 20.45 a San Siro). Non sarà in panchina nemmeno Stefano Romano, match analyst del Lecce, fermato per una giornata "per avere, al 28° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale".
Si riporta di seguito il programma della 21esima giornata di Serie A:
16/01/2026 Venerdì 20.45 Pisa-Atalanta DAZN/SKY
17/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Inter DAZN
17/01/2026 Sabato 18.00 Napoli-Sassuolo DAZN
17/01/2026 Sabato 20.45 Cagliari-Juventus DAZN/SKY
18/01/2026 Domenica 12.30 Parma-Genoa DAZN
18/01/2026 Domenica 15.00 Bologna-Fiorentina DAZN
18/01/2026 Domenica 18.00 Torino-Roma DAZN/SKY
18/01/2026 Domenica 20.45 Milan-Lecce DAZN
19/01/2026 Lunedì 18.30 Cremonese-Verona DAZN
19/01/2026 Lunedì 20.45 Lazio-Como DAZN
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan