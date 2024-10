Leverkusen, Tah rivela: "Mia moglie è italiana: la sua famiglia tutta milanista. Sarà speciale"

Il difensore del Bayer Leverkusen Jonathan Tah ha parlato a Sky Sport in vista della super sfida di questa sera contro il Milan nella seconda giornata della nuova Champions League. Nel corso del suo intervento, il centrale tedesco ha raccontato anche un aneddoto riguardante la sua famiglia ed il legame con l'Italia:

"Ho un legame speciale con l'Italia, mia moglie è italiana e tutta la sua famiglia è tifosa del Milan. Sarà una sorta di derby familiare, quindi sarà molto interessante per me, sono felice perché è la prima volta che giocherò contro il Milan. Non vedo l'ora, sono concentrato per questa partita", ha spiegato Tah.

In conferenza stampa al fianco di Xabi Alonso, aveva invece parlato così: "Contro le italiane sono sempre partita ostiche, anche domani sarà una grande sfida contro il Milan e servirà essere al 100%. E' difficile per tutti. Hanno uno stile diverso rispetto alla Bundesliga, molto tattico e con grandi difese. Sarà sempre un livello molto alto, servirà altissima concentrazione, dovremo essere dominanti nel possesso palla. Poi attenzione, perché loro sono pericolosi in contropiede. I calendari sempre più intasati? Ci sono sempre più partite... A me piace giocare e confrontarmi con altre squadre, ma devo dire che serve un limite. Guardate quante ne stiamo giocando in queste stagioni, mantenere il livello sempre alto è difficile anche perché aumenta il rischio infortuni".