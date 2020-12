Maran a DAZN: "Oggi siamo usciti dal campo arrabbiati, volevamo vincere. Pioli merita quello che sta raccogliendo"

L'allenatore del Genoa Rolando Maran è stato intervistato da DAZN al termine di Genoa-Milan: “La cosa bella è che siamo tornati negli spogliatoi arrabbiati, la dice lunga sulla mentalità che stiamo acquisendo. Abbiamo provato a vincerla ma avevamo davanti il Milan che non a caso è primo in classifica e non perde da nove mesi. Noi dobbiamo aggiungere solo poche cose per diventare una squadra completa. Oggi è arrivata una buona risposta, siamo arrabbiati perché volevamo i tre punti”.

Sul momento: “Adesso finalmente riesco a lavorare col gruppo, siamo riusciti a sviluppare un po’ di cose. Sto cercando di apportare modifiche per superare delle difficoltà che non hanno portato il Genoa ad essere la squadra che dobbiamo essere. Vedo che i ragazzi lavorano con grande impegno, poi questi risultati danno soddisfazione”.

Cosa manca ancora? “La mia idea è quella di arrivare con tanti giocatori in avanti, voglio giocare per essere pericolosi. Oggi sono contento perché a tratti l’abbiamo fatto, dobbiamo scrollarci di dosso le ansie dei momenti di difficoltà che abbiamo passato. Dobbiamo trovare continuità, non spaventarci alla prima situazione negativa. Prima non andavamo così forte, abbiamo attraversato una cosa molto difficile da attraversare, ora abbiamo trovato la gamba giusta per affrontare le gare. Stiamo bene, la squadra sta crescendo e sta trovando certezze. Dobbiamo migliorare la classifica al più presto, ma non la guardiamo. Oggi usciamo arrabbiati, questa deve essere la nostra mentalità”.

Su Shomurodov: “Gioca per la squadra, ha fatto una giocata nel primo gol da attaccante vero. Di settimana in settimana è in continuo miglioramento”.

Su Pioli: “Ci conosciamo da tanto tempo, c’è amicizia e stima reciproca. Si merita tutto questo, sta raccogliendo tutto quello che ha seminato nel suo percorso. È un allenatore fra i più preparati”.