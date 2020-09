Mihajlovic: “Con il Milan spero vada meglio dell’ultima volta quando abbiamo preso 5 gol”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha concesso una breve intervista al Tg1 a pochi giorni dal fischio d'inizio di Milan-Bologna. Ecco le sue dichiarazioni: "Per uno come me che ha passato la leucemia non ci può essere paura – ha detto Sinisa – Un anno fa se non fossi andato a Verona sarei morto, ero debole ma quelle erano le immagini della forza. Ringrazierò sempre chi mi ha salvato la vita donandomi il midollo. Ibrahimovic? È un mio amico e spero vada meglio dell’ultima volta quando abbiamo preso cinque gol”.