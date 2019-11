MN - Lazio, Inzaghi in conferenza: "Ci tenevamo a battere il Milan in campionato"

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa nel post partita della sfida vinta contro il Milan: "Luis Alberto sono due anni e mezzo che gioca con questa costanza. Questa sera era alla terza partita consecutiva, dopo aver fatto due grandi prestazioni contro Fiorentina e Torino. Un plauso a lui e a tutta la squadra. Parlare solo di Luis Alberto e di Immobile mi sembra riduttivo. Il Milan l'avevamo già battuto in Coppa Italia l'anno scorso e volevamo la vittoria anche in campionato. Abbiamo incontrato un Milan che non è stato sopravvalutato da me, come aveva scritto qualcuno. Il Milan ha dato pressione nel primo tempo, siamo stati bravi. Avevo detto ai ragazzi che nel secondo tempo i ritmi si sarebbero un po' abbassati e che saremmo potuti entrare più nel gioco. Dedica per la vittoria? La mia equipe di lavoro, che mi sopporta e supporta tutti i giorni. Sono molto esigente, non ero preoccupato, perchè vedevo la squadra proporre. Alla lunga comadando le partite, le partite si vincono. Correa? Mi sta piacendo tantissimo, sta diventando uno dei leader. Quando non viene schierato dall'inizio è sempre propositivo anche durante la rifinitura: è un grandissimo.Dopo mezz'ora Immobile si è avvicinato alla panchina e mi ha detto che aveva un problemino. Nel secondo tempo l'ho tolto per quello, ho la fortuna di avere anche Caicedo e Correa, quindi continuerà l'alternanza. Sperando che il problema alla clavicola di Caicedo sia di poco conto, ma dovrebbe essere solamente una forte contusione. Campionato livellato verso l'alto? Sarà un campionato avvincente. Anche Juventus e Inter, che sono corazzate, hanno problemi in partite più facili sulla carta".