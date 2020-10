MN - Sparta Praga, Krejci: "Sarà una gara dura, proveremo a fare male al Milan"

Ladislav Krejci, calciatore dello Sparta Praga, ha parlato in conferenza alla vigilia della partita di Europa League contro i rossoneri: "Speriamo di vincere, come accaduto nell'ultima partita in Italia contro la Lazio. Ci aspetta una gara dura, ma cercheremo comunque di fargli male. Il Milan è cambiato, soprattutto con Zlatan. Sono forti e lo dimostra il fatto che sono primi in Serie A. I miei vecchi amici? Ho visto Milan-Bologna, ma non gli ho chiesto delle informazioni sui rossoneri".