Napoli, primo allenamento in vista del Milan: Hamsik in gruppo

Come riporta il sito ufficiale del club partenopeo, il Napoli ha svolto oggi una seduta di allenamento pomeridiana a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Milan a San Siro per la 21esima giornata di Serie A, in programma sabato alle ore 20.30. La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento a secco. Successivamente la rosa divisa in due gruppi è stata impegnata in lavoro tecnico. Di seguito partitine a tema. Chiusura con svolgimento di gioco, cross e tiri in porta. Hamsik ha svolto seduta intera con il gruppo.