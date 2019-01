Napoli, stasera contro il Milan si rivede Hamsik

Carlo Ancelotti ritrova il suo capitano per la difficile sfida di stasera in Coppa Italia contro il Milan. Marek Hamsik, infatti, è pronto a tornare in campo: il centrocampista slovacco manca dallo scorso 26 dicembre e insegue il terzo trionfo nella coppa nazionale. Un obiettivo importante per i partenopei, che quest'anno puntano a sollevare almeno un trofeo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.