Napoli, Zielinski in dubbio per il Milan. Out Fabian Ruiz

In vista della sfida di domenica contro il Milan, il Napoli non avrà a disposizione Fabian Ruiz, il quale è alle prese con una infiammazione complessa che proietta il suo ritorno in campo a gennaio (ieri lo spagnolo non si è allenato per sintomi influenzali). Oltre a lui, Luciano Spalletti, tecnico dei partenopei, rischia di dover fare a meno anche di Piotr Zielinski, il quale soffre di tracheite: le sue condizioni verranno ovviamente valutate giorno dopo giorno, ma al momento la sua presenza a San Siro appare molto difficile. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.