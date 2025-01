Novità importanti in casa Inter: Calhanoglu e Acerbi parzialmente in gruppo, derby nel mirino

Importanti novità arrivano dall'allenamento odierno dell'Inter in vista del derby di domenica contro il Milan. Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, quest'oggi si sarebbero parzialmente allenati in gruppo Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi, entrambi alle prese con infortuni muscolari che non hanno permesso loro di essere a disposizione di Simone Inzaghi negli ultimi impegni stagionali dei campioni d'Italia.

Questa è una più che ottima notizia per l'allenatore nerazzurro, che nel corso dei prossimi giorni di avvicinamento al derby valuterà le condizioni dei due giocatori, con Calhanoglu che potrebbe anche partire titolare qualora fosse in condizione. In caso contrario Inzaghi se lo porterà comunque dietro con la possibilità di utilizzarlo a partita in corso.